打炒房政策使部分買盤趨觀望，加上今年1月工作天數較去年12月減少13％，1月六都建物買賣移轉2.4萬棟，月減8.3％，不過因去年農曆年落在1月導致低基期，年增55.2％，為近八年來1月房市的最佳表現。其中，房市持續熱絡的台中市超過5,500棟，再創房地合一稅實施61個月以來的單月新高。

根據六都地政局公布的1月建物買賣移轉棟數，與房市熱度處於頂峰的12月相較，除了台中市月增4.6％外，其餘各直轄市交易量約衰退8～16％。與去年同期相較，因去年農曆年落在1月，基期較低，六都普遍有39～96％的年增率。

值得注意的是，台中市1月買賣移轉5,536棟，再創61個月來單月新高，業者分析，台中正處於新建案農曆年前交屋高峰期，最近連續四個月都有超過2,000戶新屋交屋，特別是近期北屯區不少大型建案完工，單一個北屯區移轉量即占台中市三分之一，帶動台中市1月買賣移轉棟數持續高檔。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，去年12月8日央行推出新一波選擇性信用管制，部分反應了政策發酵後的市場買盤略轉趨觀望，不過以12月工作天數較1月短少13％、但買賣移轉棟數僅短少8%來看，以自住為主的房市買氣，受到政策衝擊並不大。

永慶房屋業管部協理謝志傑表示，1月買賣移轉棟數反映去年12月的市況，政府祭出一系列打炒房措施，短暫影響房市的交易量，不過剛性需求的買方仍在，待民眾了解政府房市政策的方向後，交易量有望延續去年的熱度。

住商不動產企研室資深經理徐佳馨表示，除了政府打炒房、春節將至外，買方對價格下跌的期待，也使出手意願降低。今年市場資金依然充沛，不過價格仍是關鍵，近期股市表現相對弱勢，預估第一季房市買賣雙方拉鋸戰擴大，房市交易量不易放大。

(工商 )