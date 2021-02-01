陳意涵接受雜誌專訪。（ Marie Claire 美麗佳人提供）

陳意涵接受雜誌專訪。（ Marie Claire 美麗佳人提供）

陳意涵與林心如、邱澤、簡嫚書等人主演的愛奇藝、八大、衛視中文台新戲《她們創業的那些鳥事》1月31日首播，大受網友好評，在愛奇藝點擊累積創下670萬佳績，是近期表現最佳的台劇之一。婚姻事業兩得意的陳意涵接受雜誌專訪時表示，她現在很幸福。無論是一家三口手牽手散步，和老公倆開著露營車上山下海，或是獨自做瑜珈靜心，「都挺好，一切剛剛好」。

從凡事太用力的「強求界」翹楚，到懂得笑看雲淡風輕，陳意涵非常清楚箇中的智慧，「要騙天蠍座太難了，天蠍座如果真的要觀察一個人，可以把他看透。所以也要特別小心，我從來不看我老公的手機或任何信件，我覺得一旦把東西看得太透徹，愛情不會很美好。還是要給你喜歡的人事物一點空間，才會持續地喜歡比較久。

因為有安全感，所以不會把關係死捏在掌心，「我們其實很黏，在家是不會分開的。有些人會老婆在房間裡看 iPad，老公在客廳做別的事。我們如果在家，一定是在一起，不會各做各的，會分享生活。但平常我們又很能獨處，一出來可能12點回去也不用打電話，老公也不會一直查勤。」

她當媽媽後也不會給自已很大壓力，「我兒子跟我老公，他們也不是我的，不需要到那種『沒有你我不行』的程度。我們都是彼此的過客，只是來到地球相處，不要對彼此要求太多，有些人就不是這樣設計的，你不能拿你的設計去要求別人。每個東西都跳到另外一個位置來看，就會覺得其實這樣過日子很舒服」。

曾經，她談戀愛像破罐子摔碎，不戲劇不盡興。怕孤單，怕寂寞，怕沒人愛，擔心好多好多。30歲那年，單身的她像切換開關，瘋運動，練跑步，玩潛水，靜下來就讀書，寫字，上課，玩拼圖。才發現快樂可以自己給，安全感得跟自己討。認得清自己原本的模樣，知道怎樣是自己舒服的狀態，懂得自己想要什麼之後，該來的，也就來了。「我很享受我的人生，這種話講多了很膩，就是要滿足、活在當下什麼的，但當你真的這麼做的時候，就是會很快樂」。

她說，現在看到不只是愛情戲的題材都會心動，雖然沒有實際創業的經驗，但關於職場上遭遇的鳥事也是略懂。「我國中就開始打工了，年紀小很容易被欺負，老闆薪水明明講這個價錢，卻會少給，可是你又不敢去爭取。」有一陣子她在餐廳打工，聽見女同事在房間酸言酸語講她，「那時候大二什麼都不懂，也不懂看別人眼色，只會疑惑她們為什麼要這樣，不敢進去休息室。」

這次在新戲《她們創業的那些鳥事》裡，她飾演的夏芷身為建築師，工作能力優秀又親力親為，卻被無良上司搶功勞、言語霸凌，甚至毛手毛腳。做了的事不被承認看見，沒做的事被講得煞有其事。有意見的時候該不該表達？話又該講到什麼份上？這也是大發在學習的事情，「我承認以前有些事情太任性，當藝人一開始有一度會很放大自己，有一陣子我覺得自己蠻難相處，意見很多，很喜歡為自己發聲，問很多問題，我今天要幹嘛？幾點收工？我們在等什麼？為什麼狀況是這樣？後來沒人敢跟我討論工作內容。但我當過導演之後，發現其實每個職位都有很難處理的地方，你再怎麼問可能也暫時沒有答案，這個東西其實也跟你專不專業無關，也就沒這麼多問題了，放輕鬆一點吧。」

(中時 )