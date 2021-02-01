資深媒體人趙少康準備要回國民黨，更有意參選國民黨主席，趙少康今（1）日也透露幕後推手就是前高雄市長韓國瑜。對此，台北市議員王世堅分析，韓國瑜2022年可能會投入縣市長選舉，若他要參選直轄市長，六都中以桃園最有可能，王世堅還指出，韓國瑜可能不會參選國民黨主席。

王世堅今在廣播節目《POP搶先爆》中表示，韓國瑜可能轉進2022縣市長選舉，並指出韓國瑜的個性是比較能屈能伸。王世堅指出，韓國瑜去遭到罷免，而這對從事政治工作的人來講，信心會潰散，因此轉進縣市長選舉可以讓韓國瑜在短時間內找回自信，並證明他能選上，也能做好。

主持人邱明玉問到，若韓國瑜要到直轄市參選，會選擇那些地方？王世堅認為，韓到台北參選最好，台北是首都，「以前台灣只有兩個直轄市，台北和高雄，高雄等於是經濟的第二首都」。而且，以戰鬥力來講，若韓國瑜要在台北參選，可以贏過蔣萬安，但韓國瑜一直沒有表態，有可能是瞄準另一個縣市，「應該就是桃園」。

王世堅分析，若國民黨主席江啟臣沒讓趙少康擔任中評委，使趙無法參選黨主席，則韓國瑜會和江啟臣或朱立倫2人中的其中一人合作，「我一直以為，黨主席不必經過民選，只是黨員選，韓國瑜對黨員的號召力很強，他參選黨主席，誰都擋不住，十拿九穩」，並指韓國瑜選擇和朱或江合作，或者支持趙少康參選，而這兩個選項都證實韓國瑜打消了參選主席的念頭。

王世堅還大膽預測，若韓國要參選六都市長，「應該就會是在桃園了」，並向邱明玉解釋，韓國瑜在台北有很多朋友，但最近比較沒聽到他有在台北出入，而這讓他覺得，韓國瑜應該不太可能在台北參選。

(中時新聞網)