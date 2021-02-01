苗栗警方因應農曆春節加強重要節日安全維護工作，警政署長陳家欽1日前往苗栗縣警察局大湖分局慰勉協勤民力及基層同仁執行勤務辛勞，並頒贈慰問金激勵工作士氣，讓大湖分局員警備感驚喜。

大湖警分局透過短片說明，苗栗縣大湖鄉的草莓暨泰安鄉的溫泉名聞遐邇，面對即將來臨的春節連續假期，預期將湧入大量車潮，並以空拍機、即時影像，另製作LINE官方帳號供民眾清楚掌握路段車況，以及首次運用調撥車道，順應進入及離去車流量完成交通疏導任務。

警政署長陳家欽1日到苗栗縣警察局大湖分局慰勉協勤民力及基層同仁執行勤務辛勞，並頒贈慰問金激勵工作士氣。（警方提供／何冠嫻苗栗傳真）

陳家欽指出，對於新到任的局長周煥興，把轄內發生的住宅竊盜比照重大刑案辦理，讓民眾安心，且能到第一線路口去了解交通狀況，對待同仁視為大家庭的一份子，1日一早亦到最遠的大湖分局觀霧派出所，車程來回6小時為生日同仁祝福，十分用心，署長也藉視訊請大家向觀霧所生日同仁祝福。

陳家欽並與第一線基層同仁面對面座談，現任苗栗分局分局長楊贊鈞、頭份分局分局長何孟宗、通霄分局長林振明皆服務過大湖分局，以回娘家心情，歡喜參與座談，同時慰問同仁，頒發金牛紅包增添喜氣，紅包上印有「金牛角」意指突破萬難、事事迎刃而解，紅包背面亦印有「勤務平安」，期勉大家在崗位上做好治安放心、交通順心、民眾安心，讓民眾過好年。

(中時 )