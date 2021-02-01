疫情影響經濟復甦步伐、美歐疫苗接種進度未如預期，加上華爾街散戶投機交易引發市場波動劇烈及主管機關關切，儘管企業財報正向，市場不安情緒仍拖累全球股市收低，但統計近一周股票型ETF仍淨流入113億美元，主要流入全球、亞太及新興股市，各為70.4億、28.4億及11.7億美元。

至於日本、大陸及歐洲股票ETF近一周分別淨流入6.8億、5.7億及4.4億美元，拉美及東歐股票ETF也小幅淨流入1.5億及0.1億美元，僅美國股票ETF遭調節淨流出35.9億美元。富蘭克林證券投顧分析，近期全球股市出現較大拉回，包括美歐疫苗接種進度不如預期、美國財政刺激措施協商仍需時間，趁財報公布重新檢視企業營運、美股投機交易熱潮引發市場不安，成為資金獲利了結的藉口。

疫苗進展上，最新公布的嬌生及Novavax疫苗試驗結果正向，若可迅速獲得批准，並加速未來幾個月全球疫苗的施打進度，有利經濟復甦前景。根據FactSet統計，史坦普500大企業已有37％公布財報，獲利優於預期比例達82％、高於過去五年平均的74％，顯示儘管面臨疫情的不確定性，企業多繳出優於預期的成績，有助支撐股價表現。

富蘭克林證券投顧建議，現階段宜多元布局策略，以「雙收益資產─美國與新興市場平衡型基金」為核心，藉由涵蓋高息債及類股分散的高品質股票的配置降低投組波動，是年終及紅包理財首選。隨著疫苗普及帶動經濟重返常態，股市短線震盪無礙中長期多頭格局，建議已進場者耐心續抱，空手者可透過逢震盪加碼或定期定額策略介入，掌握「雙題材─科技及價值補漲、雙核心─美股及新興亞股」兩大主軸。

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金經理人伽坦．賽加爾認為，2020年挑戰已凸顯出新興市場的結構性優勢，預示著該市場將迎來前景看俏的2021年，今年世界各國應準備迎接刺激政策，帶來財政與貨幣等總體經濟風險的二次衝擊，受到這些風險影響較小的是，2020年期間得以控制住疫情的國家，尤其是新興亞洲市場。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯表示，數位轉型幫助企業使用技術從根本上改變產業的營運方式，且可能顛覆既有參與者，已經擁抱數位轉型，以及持續將數位轉型作為業務關鍵推動力的企業，長期而言，可望有較佳的營運表現。數位轉型具備數兆美元及數年的投資機會，目前仍處於早期階段，對許多公司而言，新冠疫情是數字化旅程的開始，而非結束。

(工商 )