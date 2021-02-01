韓國瑜岳父李日貴1月1日病逝，2月1日李家在雲林縣西螺鎮舉行告別式，告別式圓滿後韓在臉書表示，對趙少康申請回復國民黨籍，且不排除參選國民黨主席表達強烈敬意，感謝他在國民黨最艱困的此刻願意挺身而出、擔起重任。

李日貴告別式在1日上午8點10分家祭，9點30分公祭，國民黨主席江啟臣、國民黨智庫副董事長連勝文、雲林縣長張麗善、韓國瑜好友旺旺集團副董事長周錫瑋、台南市議員謝龍介等上千名政商各界人士到場致意，場面隆重哀戚。

據了解，韓國瑜在岳父李日貴病逝後，一直留在雲林治喪，行事低調很少露面，外傳他在農曆年後會有動作，可能參選國民黨主席，但韓對各種傳言一概保持沈默。

韓國瑜在岳父告別式圓滿後，於臉書發文表示，關於趙少康1日在記者會中說明已申請回復國民黨籍、且不排除參選國民黨主席一事，他在此對趙少康表達強烈敬意，感謝他在國民黨最艱困的此刻願意挺身而出、擔起重任。

韓說，作為國民黨的一員，他也在此向趙少康表達強力支持，期盼國民黨能在良性競爭下，選出1位深獲大家肯定的領導者，帶領藍營團結士氣，並提升在野監督的力量，持續與民意站在一起。

韓的支持者紛紛在臉書留言「少康中興，韓總相助」、「感謝市長發放的訊息，可以放心支持趙少康先生」、「期盼看到不同的國民黨，有戰鬥力的團隊」、「感謝韓市長的智慧，成事不必在我」。

(中時 )