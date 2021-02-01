中信金控旗下子公司台灣人壽1日董事會通過於原核准預算內，以新臺幣15.88億元為上限，分次參與午資公司2021年辦理之各次普通股現金增資，以維持99％持股比例，並依「臺中洲際棒球場開發案」投資計畫，投入資金興建及營運。

台灣人壽表示，為響應政府鼓勵保險業長期資金參與公共建設之政策，台灣人壽依照相關法令投資臺中洲際棒球場開發案，待開發完成後預計可獲得長期租金收入，有助於提升長期穩定之收益。

此外，台灣人壽也進一步說明，「臺中洲際棒球場開發案」多功能運動中心及立體停車場皆已完工且營運中，目前正進行娛樂商城開發作業。配合履行本案合約及投資計畫之必要，因應新建娛樂商城之資金需求，台灣人壽將依持有99％股權比例參與午資公司增資以履行股東義務，配合打造專屬臺中結合運動、休閒與娛樂的園區。

台灣人壽表示，近年來，台灣人壽已參與臺中洲際棒球場開發案、宜蘭清水地區自然養生及觀光遊憩園區BOT案、高雄市立圖書館總館共構會展文創會館BOT案及高雄市和發產業園區開發案等多項公共建設，總投資金額達260億元，不僅展現帶動地方發展與共榮的決心，也以實際行動支持政府期待壽險資金投入重要公共建設的回應。

(工商 )