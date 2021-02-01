統計近一周固定收益型ETF獲資金淨流入39.6億美元，以美國及全球固定收益型ETF的20億及10.5億美元最多，其次為新興市場及新興市場當地貨幣固定收益型ETF，分別淨流入1.7億及1億美元，歐洲固定收益型ETF為淨流出7.8億美元。

以投資信評類別觀察，投資等級債近一周獲資金淨流入37.1億美元，高收益債ETF淨流出10.2億美元。富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，對2021年市場仍抱持審慎樂觀態度，低利環境仍將延續，雖量化寬鬆政策是否繼續推動仍較難預測，但央行及政府對景氣支持的承諾目前仍屬肯定，即便美債殖利率已經趨陡，預期2021通膨仍將維持平穩。

富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金經理人莫海迪．柯弗指出，在政府破天荒的金援支持，以及利率將維持在低檔下，全球經濟成長將可望有再攀高機會。接著也將刺激商品價格和通貨膨脹預期，商品市場反彈環境，即有利於波灣國家財政收入，為這些有結構性改革題材的國家增加更多利基。石油為最具通貨再膨脹題材的資產之一，預期石油需求將回升，供給將在石油生產國協議約束下，可能僅緩慢增加，這固情境有利於波灣國家。

(工商 )