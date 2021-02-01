一位民眾將愛車停放在停車場後前往自助洗衣烘衣服，但因天氣寒冷加上衣服還沒烘好，便回到車上取暖順便充電，未料上車不到5分鐘，等候停車場車位的其他車主，上前質疑他是否在佔用車位，對此，網友看法相當兩極。

一位網友今（1日）在臉書社團《爆怨2公社》發文，他表示，日前帶著衣服來洗衣店烘乾，湊巧車子停放在洗衣店對面的停車場，原PO便決定在等待過程中回到車上等，順便充電和避寒。

沒想到原PO上車不到5分鐘，就突然有陌生人來敲車窗，對方說，「先生，請問你要離開了嗎？」，原PO表示尚未，對方卻突然生氣的說，「沒有？我看你都把停車單拿下來發動要走了，你知道我在後面等多久了嗎？你是不是要叫人來停要占用停車格？」

原PO對於陌生民眾的指責感到相當氣憤又困惑，直說他也有繳停車費，「我上車不走，在車上睡覺關你屁事啊」，沒想到網友對此卻看法兩極，部分網友認同原PO，回應，「我上車也不會馬上開走，會稍微熱車一下才開，所以很不喜歡有人在後面等」、「超討厭人家在旁邊等車位」。

另外還有網友認為，「你可能不知道怠速要罰錢吧」、「嗯，我完全可以了解他的度爛」；也有網友出面緩頰，推薦原PO別的解決方法，「他可能找車位找到快瘋了，其實你可以不用把車子整個發動，他就不會誤以為你要走」。

據全國法規資料庫指出，《汽車停車怠速管理辦法》第3條明定，汽車於公私立同車場、道路、其他供汽車停放接駁或轉運之場所，停車怠速等候逾三分鐘者，應關閉引擎。

(中時新聞網)