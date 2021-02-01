聯成化科林園廠上周發生大火，高市府與中央聯合針對林園工業區進行總體檢，首日鎖定聯成化科稽查，查獲7項重大缺失，初步依法裁罰542萬元，肇災現場及30座危險性設備，並予以停工處分。

今（1）日下午1時30分，高雄市政府與經濟部工業局帶領消防、環保、經發、勞工等主管機關，及會同專家學者到該事業單位進行整體性的體檢，防止再爆發類似事件，釀成職業災害及影響公眾安全。

高市府今天聯合中央督導，聯成化學7大缺失重罰500萬。（柯宗緯翻攝）

勞工局今晚指出，聯合督導結果，高市環保局、消防局及勞檢處共計發現7項重大缺失，並初步依法裁罰542萬元，肇災現場及30座危險性設備，予以停工處分。

高市府調查起火原因，為廠商在製程操作方面違反相關法令，依據工廠管理輔導法及勞動檢查法規定，下令全面停工，廠商需直到確認改善合格後才准復工。

高市府強調，聯成化工大火影響勞工工作安全，也造成空汙問題，後續會與經濟部組聯合稽查小組，針對林園工業區所有廠商進行公安總體檢，若未符合消防、環保、經發、勞工規範或製程不符法令，「該停工就停工」，以工安及周遭居民安全為優先考量。

聯成化科林園可塑劑工廠1月29日晚間8時20分許，在正常製程過程發生火災事故，火勢未在第一時間撲滅，但蔓延到裝有棕櫚酸的太空包，及同為入料的異辛醇管線，釀成廠房多處燒毀，所幸無人員傷亡，但這也是林園工業區今年初以來第4起工安意外。

(中時 )