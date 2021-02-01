Janet為雜誌拍攝水下攝影封面。（媽媽寶寶雜誌提供）

Janet為雜誌拍攝封面。（媽媽寶寶雜誌提供）

即將迎來一家四口生活的Janet，日前帶著七個月孕肚挑戰水下攝影，在只有13˚C低溫中，身著半截式泳衣與罩衫踏入泳池，她想告訴大家，孕婦其實也有無限可能。成為媽媽後，並沒有熄滅她嘗試新事物的熱情，而是讓她學會用更溫柔的方式勇敢。面對冒險，從前的她勇往直前、無所畏懼，如今有了老公、孩子，還有肚子裡的胎兒，她依然勇敢，但也坦言「現在不能只考慮自己」。

去年接下實境節目《決戰水下伸展台Aqua Challenge》主持棒的Janet，實境節目錄影期間，她也帶著老公George、孩子Egan一同前往，錄影結束就是一家人的海島度假時間，「以前我潛水，可能是直接噗通跳進水裡，但現在會多想幾秒，確認身邊是否有足夠戒護員，確保安全後才能自在玩。」

經歷過一次胎兒在8～10週左右流產的心痛，夫妻倆這次發現懷孕時，除了開心，內心還多了些許五味雜陳，「尤其是到了第8週，真的很緊張，心想會不會又和之前一樣⋯⋯」當產檢醫師確認胎兒心跳正常，她忍不住落淚，彷彿放下心中的大石頭，才意識到這段她以為已經走過的陰影，其實無意間形成一股壓力，沉澱在內心深處。

成為媽媽，也是Janet的修練之路，她坦言，「在有孩子之前，我其實不是很喜歡寶寶的人，與其說不愛小孩，我覺得自己不知道怎麼應對嬰兒。之前看了很多書、電視劇裡的接生場景，好像每個媽媽看到孩子瞬間都是滿滿的愛與感動，覺得世界從此不一樣。」

然而，Egan剛出生時，自己卻沒有這樣「母愛爆棚」的感受，她花了3個星期，才「發自內心地愛著這個生命」。但生命總能在意想不到的轉角冒出驚喜，自認不善與嬰兒相處的Janet，竟在育兒過程中，啟動了再認識自己的開關，「孩子出生前，我完全沒想過自己會是一個這麼有耐心的媽媽！」不管Egan再怎麼哭鬧，Janet總能想到許多辦法安撫孩子，她會嘗試轉移注意力、等孩子發完脾氣，再冷靜與孩子溝通。對此老公也不免和前世情人吃起醋來，「George都說我把耐心全留給Egan了，才總是對他發脾氣！」

2020疫情打亂大家認為理所當然的日常，也導致George演出的電影延後上映，不過卻讓他因此有機會長住在台灣，意外促成Janet一家人第一次相聚超過半年。他們沒有浪費這突如其來的休息期，善於寫故事的George，決定將每天念給Egan的床邊故事錄下，於是夫妻倆開了自己的Podcast頻道〈Jolly Good Kangaroo〉，頻道內的故事皆由Janet和George編寫、配音。他們將故事融入生活，也從生活點滴汲取創作靈感，Janet說，很多故事都來自於孩子的童言童語，有時，他們還會把孩子不經意吐出的詞彙，佐以豐富的想像力，串成一段段精彩故事。

有次他們拿湯匙給Egan喝湯，但Egan卻堅持要用叉子喝湯，George不以為意回答：「You can’t eat soup with a fork!」，隨後他靈光乍現，馬上拿起筆記本振筆疾書，就誕生出一段關於「用叉子喝湯的男孩」的有趣故事。

對於即將迎來弟弟妹妹這件事，Janet說，他們平常就會和兒子一起看有關懷孕的影片，帶Egan了解懷孕過程，以及胎兒在媽媽肚子裡的模樣，雖然他可能還不太清楚寶寶出生後，將分散爸媽的目光與注意力，不過相信有爸爸的細膩和媽媽熱情的特質，Egan一定能把這份愛與溫暖傳遞給即將到來的弟弟妹妹。

(中時 )