混血女星吳兆絃8歲時以童星組合「大小姐」出道，如今已是亭亭玉立的少女，常被網友讚越大越美，近日卻爆出她疑似大頭症，想找不熟的夜店公關朋友帶她進場，卻因找不到人開嗆對方，讓網友看傻大呼「超沒禮貌」。

有網友在Dcard轉發夜店公關友人的爆料，表示吳兆絃想去夜店玩，透過閨蜜找到擔任夜店公關的友人幫忙，友人卻因沒空看訊息而被不禮貌對待，對話截圖中，可看到吳兆絃先打Line電話給公關，未料沒找到人，吳兆絃就直嗆對方「你是死去哪」、「當公關這樣當」，讓公關友人看了忍不住反擊「帶你進來是我的責任嗎」，並在IG痛批「我不知道你在哪裡多牛多紅」、「禮貌這兩個字需要翻譯給你嗎？」爆料網友也傻眼直呼「真的每個人都不是都有空回，想免費入場夜店想瘋了是不是？」

網友爆料吳兆絃找不到人就口出惡言。（圖／翻攝自Dcard）

夜店公關爆料吳兆絃。（圖／翻攝自Dcard）

而該名夜店公關再透露，很早就聽過閨蜜抱怨吳兆絃，稱她常把閨蜜當工具，或是硬要住在閨蜜家，只是自己和吳兆絃完全不熟，沒想到也會遇到這些事，並PO出吳兆絃疑似事後還向閨蜜抱怨的爆粗對話。

爆料文一岀，吸引許多網友留言表示「覺得她很可愛，沒想到長大歪掉了⋯真的很沒禮貌⋯基本尊重都沒有」、「好無言」、「覺得她很漂亮還蠻喜歡她的，沒想到私底下這麼沒禮貌」、「真的是大小姐」，更有不少人透露到吳兆絃IG底下討論此事卻被刪留言，不禁引發聯想真有其事，而吳兆絃目前尚未正面回應。

(中時新聞網)