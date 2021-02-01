櫃買中心1日表示，華義股票（3086）、同致股票（3552）自2月2日起預收款券並每20分鐘撮合一次；倚強股票（3219）自2月2日起預收款券並每10分鐘撮合一次。

華義股票最近30個營業日內曾發布處置，又因連續3個營業日達櫃買中心公布，或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款，經櫃買中心公布注意交易資訊，另同致股票最近30個營業日內曾發布處置，又因連續五個營業日經櫃買中心公布注意交易資訊。兩檔股票都自2月2日起10個營業日（到2月24日止），改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業（約每二十分鐘撮合一次），各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。

倚強股票因連續3個營業日達櫃買中心公布，或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款，經櫃買中心公布注意交易資訊，自2月2日起10個營業日（到2月24日止），改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業（約每十分鐘撮合一次），另依櫃買中心業務規則第12條規定：各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。

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