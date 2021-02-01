名模王心恬2月1日化身紅心字會弱勢兒童關懷大使，出席「ART FUTURE 藝術未來」博覽會，也帶來自創香氛品牌NAMUA那木瓦一同響應公益。她經營香氛品牌，自認是嚴格老闆，常打槍味道，目前對營收滿意，雖然有賺錢，但一賺到就會再投資，都用錢滾錢，員工都是她的合作夥伴，沒有年終獎金問題，但她表示會包個小紅包。

她坦言這一兩年想結婚，也害怕過年，因為一過年長輩就會關心終身大事，她說如果要結婚就會生小孩，希望照順序來，保證不會先有後婚，結婚也會跟大家說，未來想生兩個，還自曝曾被親戚說「看體型應該滿會生」。

王心恬出席公益活動。（紅心字會提供）

她對求婚也沒有期待，自曝討厭公開求婚，最好是私下，真的結婚也不一定會宴客，但會拍婚紗。雖然被問婚事時侃侃而談，但一被問到緋聞男友姚元浩她就安靜。愛運動的她被問會想參加《全明星運動會》節目嗎，透露若是5年前會想參加，但她現在真的太忙了，她也坦言自己比較支持紅隊，因為紅隊認識比較多人，被聯想是因為緋聞男友姚元浩就是紅隊隊長。

(中時 )