電動車大廠特斯拉去年掀起新能源車狂潮，不僅該公司股價大漲超過700%，大陸身為全球最大電動車市場，在美掛牌的大陸新能源車品牌，蔚來汽車、小鵬汽車以及理想汽車，更是在北京當局推動在2025年每5輛車就要有1輛新能源車的計畫下，相當受到市場期待。對此，蔚來與小鵬繳交出1月交車數有著亮眼成績，這兩檔公司股價盤前均大漲超過2%。

特斯拉於上月27日美股盤後繳出納入標普500指數後首份財報，雖然是連續第六季繳交盈餘，全年交車數也逼近目標值的50萬輛車大關，但獲利不如市場預期，加上近期美股有相當程度的修正，特斯拉股價上周五收跌5.02%，報在793.53美元，失守8字頭。

不過，隨著市場消化情緒，加上特斯拉在德國與美國德州新工廠建設正火速進行，預計今年上海超級工廠也能提供25萬輛產能，今年預料能維持成長動能，特斯拉也在先前指稱，未來幾年交車數將成長平均達50%，特斯拉股價盤前一度大漲逼進4%，截至台灣時間1日晚間7點50分，盤前股價上漲25.27美元或3.18%、暫報818.8美元。

至於蔚來盤前股價則是上漲2.05 美元或3.60%、暫報59.05美元；小鵬盤前大漲2.77 美元或5.75%、暫報50.95美元；理想汽車則是上漲0.60 美元或1.86%、暫報32.85美元。

蔚來公布2021年1月交車量數據，數據為7,225 輛、年增352.1%，連續第6個月續創新高紀錄。蔚來目前有3款 SUV 車型，其中蔚來 ES8 在 1 月交付S6 交付 2,720 輛，EC6 交付 2,845 輛。

小鵬1月交車數則是來到6,015 輛、年增470%，為該公司連續3個月改寫新高紀錄，其中P7交付3,710 輛，G3 交付量為 2,305 輛。

雖然大陸本土品牌年增率驚人，但特斯拉去年交車數499,550 輛，仍遠遠高於其他車廠紀錄，加上上海生產的Model Y今年開始販售，更在今年1月1日就大幅降價超過18萬元人民幣，導致特斯拉中國的網站一度癱瘓，甚至有民眾退訂蔚來EC6車款。

當時蔚來汽車創辦人李斌回應，稱特斯拉一直是按成本定價模式，只要生產成本降低就會降價，他強調，特斯拉在銷售1萬輛電動車的毛利率落在20%，至今也一直維持在這格區間，這代表特斯拉不是真的降價，而是本來就只有這樣的價值。

李斌提到，蔚來有自己的路要走，不需要跟特斯拉一樣推出每個人都買得起的價格，蔚來汽車的定位是在與寶馬、奔馳、奧迪等主流高端市場。

(中時新聞網)