高雄市阿蓮區一處養鵝場經例行性採樣監測，檢出高病原性禽流感H5N2陽性反應。高雄市動物保護處已啟動標準作業的消毒程序。（高雄市農業局提供／林瑞益高雄傳真）

對於農委會防檢局2月1日說，高雄市阿蓮區一處養鵝場經例行性採樣監測，由農委會家畜衛生試驗所檢出高病原性禽流感H5N2陽性反應。高雄市動物保護處已啟動標準作業程序，督導業者完成相關防疫處置工作。

動保處指出，1月底執行防檢局例行性主動樣監測計畫，針對轄內養禽場逢機採樣送驗，以監測養禽場環境是否存在禽流感病毒，其中，阿蓮區一處養鵝場檢體1日經通報驗出禽流感H5N2陽性，動保處立即前往該案例場進行清場及移動管制防疫措施。

另外調查該案例場半徑1公里內無其他養禽場，半徑1公里至3公里內則有20家養禽場，經疫調人員訪查皆無異樣，動保處目前已針對該場區及周邊環境進行消毒。

動保處處長葉坤松提醒養禽業者，如發現場內家禽有精神沉鬱、食慾不振、產蛋率下降等症狀或異常死亡情形者，應主動通報防疫機關，並確實依照本市公告之「H5、H7亞型家禽流行性感冒防治措施」落實禽場各項生物安全工作。

若養禽場未依上述防治措施配合辦理者，依規定最高可裁處新台幣15萬元並限期改善，屆期未改善者，場內家禽若檢出高病原性禽流感，所撲殺之家禽，依規定將不予補償。

(中時 )