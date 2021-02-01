近日北京否決英國發給港人海外國民護照(BNO)轉居英權而爆發口角，大陸官方譴責英國違反承諾，堅決反對，並威脅予以反制。但外媒指出，香港特首林鄭月娥與其丈夫及兩2名兒子皆已由居英權獲得英國國籍，且香港學者也認為，讓對香港缺乏信心的人離開，可以完成香港「換血」，也有利於香港。

《法國國際廣播》報導稱，目前有逾500萬名合資格申領英國BNO的香港人，自昨天起可透過網上預約，申請入境簽證，並透過5+1計畫(即在英國居留5年後，可申請入籍，1年後成為英國公民)。

中方此前已表明不承認BNO為有效旅行證件，大陸國務院港澳事務辦公室和駐港聯絡辦公室(俗稱「兩辦」)亦發表聲明，強烈譴責英國違反承諾，堅決反對，重申保留進一步採取反制措施的權利。

報導說，諷刺的是，特首林鄭月娥的2名兒子早已因父母關係獲取居英權。原名曹捷的時事評論員陶傑昨午出席《香港電台》節目時表示，2016年任政務司長的林鄭月娥曾於受訪時表示，「最開心的日子是在英國」，甚至笑稱大家可以問問持有英籍的林鄭月娥的丈夫林兆波，在英國劍橋居住期間有否自覺是二等公民？

林鄭當時也進一步反駁移居英國是二等公民的情緒式說法，建議不如成立「全球愛國華人二等公民自我感覺惡劣訴苦大會」，讓各人申訴二等公民之苦，或許可以阻嚇香港300萬BNO護照持有人放棄移居英國。

報導說，除林兆波外，林鄭月娥的2名兒子亦擁有英國國籍。林鄭2017年參選特首時承認與家人在1990年透過居英權計畫取得英籍，並強調只是「多一個旅遊證件」，不覺得需要放棄。」而居英權計畫是英國政府根據《1990年英國國籍法令(香港)》於1990-96年間在其殖民地香港推行的計畫，讓指定合資格人士擁有英國公民國籍，並非林鄭口中所說的「旅遊證件」。林鄭顯然是魚目混珠，把居英權與曾被中方承認為旅遊證件、沒有居留權的BNO混為一談。

香港資深公務員指出，當年香港政務主任都有居英權，讓他們有需要時直接入英籍，可免後顧之憂，換取他們安心留港服務，林鄭月娥亦不例外。不過，林鄭月娥在2007年出任須由北京委任的問責局長時，已放棄英國國籍。

陶傑在《香港電台》節目中指出，中方反對英國的5+1計畫並因而動怒讓人不解，因為包括經濟學者雷鼎鳴在內的「親中愛國」人士多次表示要香港「留島不留人」，現有計畫應該正合他們意願。雷鼎鳴去年7月曾說，若香港有30萬人移民，對中國絕對是「好事」，因為可以完成香港「人力資本上的換血」，英國政府現時只是順應這些要求「換血」的民意。

(中時新聞網)