楊晴自認現在是體態最好的狀態。（TVBS提供）

活力系女神楊晴在《女力報到》系列劇以嚴格中尉排長、總經理秘書聲勢扶搖直上，近日代言「女力報到熬雞精」，廣告中楊晴詮釋上班族經期來了工作又繁忙很累，還好有小精靈五滴血給了熬雞精。楊晴為廣告也獻出韻律動作，雖是運動狂魔，但她自曝：「其實是小舞痴，當天所有臨演還得配合我的節奏完成畫面，跳完後原本的自信都沒了！」

過去曾為工作一個禮拜瘦3公斤，每天只睡3、4個小時，早起健身、拍戲、再找教練運動循環，楊晴嚐到苦頭喊：「我再也不要臨時抱佛腳了！」也因此養成每周固定運動3至4次的好習慣。這回接下廣告拍攝，楊晴透露事前只需稍微加緊訓練，很滿意現在體態是近年最好的狀態，拍攝當天心情非常興奮，迫不及待邊拍邊喝熬雞精補一下，還相當有自信：「我一定可以完美詮釋那個享受的表情，因為我真的很喜歡熬雞精。」果然在廣告拍攝完畢後，導演讚楊晴：「她詮釋地津津有味，連我看了都想喝」。

這支廣告導演希望可以加入舞蹈動作，且必須要活力、動感，雖然楊晴熱愛運動、體態姣好，自曝其實是小舞癡，節奏不太好，透露「第一次跳完導演喊卡，臨演們都在笑，不過導演跟工作人員都對我說很棒、很可愛，後來才知道我的節奏感跟大家都不一樣（大笑）。」導演為給足她信心，還直接跟臨演說依照楊晴的節奏來跳，不要管八拍了，事後得知實情讓她哭笑不得。

(中時 )