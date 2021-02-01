27歲日本男星清原翔因演出《戀愛可以持續到天長地久》爆紅，又接演《東京愛情故事2020》，聲勢不斷看漲之際，卻在去年爆出腦出血，需要緊急開刀，一口氣停工了將近8個月，如今他的近況終於曝光，更首度公開病因，讓粉絲們鬆了一口氣。

清原翔去年6月突然身體不適，緊急送醫檢查後，發現是感染性心內膜炎導致腦出血發作，立刻進行緊急開刀，總算是脫離險境，經紀公司Stardust近日首度公開清原翔之後的情況，在住院經過了數次手術之後，目前他的狀況總算穩定下來，腦部也沒有出現異常，只要專心復健就能慢慢康復。

清原翔的友人也表示，「他還不是很能走，但是能夠說話溝通了。現在還在恢復肌肉的狀態。本人很想盡快復出，所以很努力在復健。」情況似乎正在慢慢好轉，在他生日前夕傳來好消息，也讓粉絲稍微放心，期待清原翔能夠趕快復原，帶給大家更多好作品。

事實上，清原翔原是時裝雜誌《MEN'S NON-NO》的專用男模，2016年開始接觸戲劇，直到在《東京愛情故事》演出花心實習醫「三上健一」，讓他一炮而紅，原本正在拍攝《默默奉獻的灰姑娘藥師》卻突然傳出腦出血消息，當時震驚日本演藝圈，所幸如今已經好轉。

(中時新聞網)