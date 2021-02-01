受惠於1月初「貨物稅汰舊換新補助」屆臨申請截止期限，刺激出大量高齡車換購需求，1月國內新車銷量達51,179輛、年增30％。和泰汽車（2207）代理的TOYOTA及LEXUS品牌合計登錄19,937輛，不但創下近16年來新高，市占率更高達39.0％，創同期新高，持續鞏固台灣車市的龍頭寶座。

和泰車指出，1月份TOYOTA品牌新車總計銷售16,661輛，單一品牌市占率32.6％，旗下COROLLA CROSS、RAV4、ALTIS及YARIS一舉奪下乘用車銷售排行榜的前四名；尤其COROLLA CROSS單月熱銷6,195輛，不但再次刷新SUV車款紀錄，也是台灣過去20年來，唯一單月領牌數突破6,000輛的車款。

和泰車代理的豪華品牌車LEXUS，繼2020年創下全年銷售22,678輛歷史新高後，於2021年元月份再以3,276輛的銷售成績創歷年單月新高，更一舉奪下豪華車品牌銷售第一名。

(工商 )