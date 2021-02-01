萬物聯網時代已經來臨，為使騎乘機車安全性提升且更加便利，宏佳騰（1599）宣布將串聯友達光電、here Map、晶傑達光電（KOE）、資策會、微星科技、NXP、台灣大哥大5G超應用等七大頂尖合作夥伴，積極展開車聯網布局，籌組CROXERA智慧安全車聯網聯盟。待聯盟成立後，能與各車廠合作，透過CROXERA智慧儀表讓全球的機車都能享受到車聯網的便利性與安全性。

宏佳騰董事長鍾杰霖表示，台灣是全球機車密度第一的國家，然而，在現今這個萬物聯網的時代，要如何把機車王國變成安全又智慧的機車王國就成為了一個相當重要的議題。宏佳騰近年來一直在思考如何創造「油車差異化，電車再進化」，然而要突破僵局必先開創新局，單打獨鬥的年代已過，團隊合作才是重要的關鍵。從宏佳騰率先與gogoro合作，成立PBGN（Powered by Gogoro Network）聯盟，順利帶動整體電車發展來看，聯盟的概念才有機會讓產業共榮。

商場上有句話說：「若甚麼都要自己做，那就很難獲利」。因此，宏佳騰邀集了面板大廠－友達光電及晶傑達光電（KOE）、圖資大廠here Map、資策會、微星科技、IC設計與製造垂直整合專家NXP、台灣大哥大5G超應用等七大合作夥伴，合力打造人人用得起的車聯網系統。

CROXERA智慧安全車聯網將以車主的手機做為機車車聯網運作核心，可透過系統更新就能讓機車升級，提供使用者更好的使用體驗。而且CROXERA不但可以導航、尋找換電站補充動力、提早對測速照相的「各種危險」路段作出提醒、更可提供速限的警告等，如此一來，將可望有效降低事故率。

宏佳騰執行長林東閔也表示，宏佳騰從2018年發表全球第一款整合型智慧儀表系統CROXERA以來，歷經多次改版，功能越來越強大。這次也將藉由與七大合作夥伴的結合，統合各領域的強項，未來可望將把車聯網的系統從台灣出發，進而打入全球各大車廠；讓各車廠要打造車聯網系統時，不用再重複投資與重頭開始，只要系統對接即可使用。開放式的平台，將有機會讓CROXERA智慧安全車聯網成為機車界的Android，讓機車不再只是移動工具，而是一種安全又便利的移動體驗。

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