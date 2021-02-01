網路購物平台，近幾年改變許多人消費方式，不僅比較有隱私，不用出門購物提大包小包，相對來說方便許多，不過也因此出現許奇葩的網購故事，有網友在網路上分享，表示日前逛蝦皮，看到情趣用品的商品頁面，出現驚人照片，結果一票女網友看照片嗨爆。

一名男網友在論壇「Dcard」上發文表示，因為無聊想說逛一下蝦皮網購，「不逛還好，逛一逛不得了！一個『莖為天人』的東西出現在眼前」，原來網友逛到情趣品頁面，看到其他買家分享商品心得，其中一名男買家，直接上傳下體照片，稱讚商品「延伸度很好」、「緊度夠」、「爆青筋」等語。

買家評論照片掀起爆動(圖片截自蝦皮)

文章曝光後，許多網友找到該商品頁面、以及這位買家的評論照片，看到下面「本尊」，紛紛留言稱讚「哪裡長的滿好看的」、「真的讓我大吃一莖」、「瘋掉超大」、「身材好又好大」、「大家都跑來看雞」、「這時候的女生真團結」、「同學口水收一下」、「留言好母湯」。

由於照片掀起女網友暴動，目前商品頁面已經看不到照片。其實蝦皮不只一次引發話題，先前還有男女PO出自己照片，表示可以當「一日男、女友」，不論做什麼都可以，當時也有不少經典照片，讓網友笑到不行。

(中時新聞網)