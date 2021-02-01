農曆春節期間，共享機車WeMo Scooter因應年節期間龐大交通需求，宣布農曆年營運不打烊，並推出一連串新年優惠活動。WeMo指出，相較於計程車春節期間加成收費，WeMo新用戶2月2日至3月31日服務起跳價天天零元，享前六分鐘免費優惠，且不限騎乘次數，助攻消費者新年新移動。同時針對過年期間用車，租借打開車廂即有機會拿到紅包驚喜好禮，參與線上紅包活動最高更可獲得一年免費騎。

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