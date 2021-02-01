WeMo共享電動機車 春節期間推優惠 20:302021/02/01 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 農曆春節期間，共享機車WeMo Scooter因應年節期間龐大交通需求，宣布農曆年營運不打烊，並推出一連串新年優惠活動。WeMo指出，相較於計程車春節期間加成收費，WeMo新用戶2月2日至3月31日服務起跳價天天零元，享前六分鐘免費優惠，且不限騎乘次數，助攻消費者新年新移動。同時針對過年期間用車，租借打開車廂即有機會拿到紅包驚喜好禮，參與線上紅包活動最高更可獲得一年免費騎。 華南銀行推美元定存優惠 春節出遊 愛車健檢再上路 (工商 ) #WeMo #春節期間 #優惠 #紅包 #零元 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 農曆春節國內旅遊激增 公路總局優惠措施報你知 11:412021/02/01 生活 期貨保證金 春節調高 04:102021/02/01 證券．權證 老福機構春節堅守崗位 苗栗贈32萬元春節加菜金賀年 16:232021/02/01 寶島 劍湖山世界超值寒假春節優惠 享樂大禮抽不完 13:562021/02/01 新消息 春節將至減少群聚 星國鼓勵民眾發電子紅包 04:102021/02/01 全球財經 新年好好犒賞自己 買按摩椅紓壓享優惠 04:102021/02/01 時尚消費 WeMo搶攻春節出遊 活動期間新用戶天天免錢騎 16:242021/02/01 財經 預防春節觀光景點湧車潮 新店警實施管制措施 15:152021/02/01 社會 農曆春節期間 中和警增設「機動派出所」 17:432021/02/01 社會 農曆春節不漲價！ 2月桶裝瓦斯液化石油氣價格持平 16:352021/02/01 財經 春節不回家 商家兩樣情 04:102021/02/01 焦點新聞 財經熱門新聞 台積電600城門大破 他爆砍到驚悚地板價 散戶小心了 - 財經 對美科技依賴原是陸最大罩門 日媒：川普改變局面幫倒忙 - 財經 車用晶片荒沒人找 三星狩獵2大咖搶市 恐吃到台積電大客戶 - 財經 貨櫃船業者 首季有望大賺 - 財經要聞 - 工商時報 13檔封關倒數 法人緊抱 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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