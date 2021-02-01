豐田（TOYOTA）汽車台灣總代理和泰汽車日前宣布，第三年與《Garena傳說對決》GCS攜手合作，希望成為台灣年輕世代追求自我夢想的堅強後盾，鼓勵年輕人勇於挑戰，挑戰自我極限

和泰車表示，TOYOTA以實際行動支持創新產業，希望成為台灣年輕世代追求自我夢想的堅強後盾。自2019年率先成為台灣第一家跨界合作遊戲產業的汽車品牌，今年第三年攜手《Garena傳說對決》展開更創意、更有深度的合作企劃，鼓勵年輕世代勇於挑戰、突破自我極限，為台灣好手開啟通往國際舞台的大門，讓全世界看到台灣新世代的耀眼光芒。

2020年GCS職業戰隊－閃電狼（Flash Wolves） 和MAD Team接連在APL超級職業聯賽、AIC國際錦標賽拿下兩座世界冠軍獎盃，再次向世界證明GCS賽區的堅強實力。今年，TOYOTA更將與《Garena傳說對決》首次於台灣啟動造星計畫，打造全新女子明星電競戰隊的圓夢旅程，除了揭開電競選手神秘的訓練日常，也能讓大眾更了解電競選手的生活。

為深化雙品牌合作印象，下半年TOYOTA更首度與《Garena傳說對決》舉辦車主官方巡迴賽事，結合彼此優勢以創造台灣更優質的電競環境，同時也提供全台各地的電玩好手及優秀隊伍一個嶄露頭角的機會，鼓勵更多具潛力的年輕世代投身電競產業。

和泰車表示，近年來TOYOTA陸續引進深受年輕人喜愛的ALTIS GR SPORT、COROLLA SPORT、C-HR等多元車款，也持續支持台灣多元新創活動、嘗試網路電商的新消費模式等，除了藉此與年輕消費者增加更多互動，也讓品牌展現更多元的新風貌。

(工商 )