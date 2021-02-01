壽險史上最長的低利率環境，保單分紅利率從2020年4月跌到0.81％，除非央行在2月底提早有利率決策，否則確定此史上最低分紅利率會滿一年；此利率也代表民眾若將錢放銀行，亦是史上利息最少的一段時間。

同時壽險2月利變保單宣告利率多維持不動，即新台幣保單最高宣告2.25％，但儲蓄型利變保單宣告利率多低於2％以下，美元保單最高宣告3.2％，儲蓄型多低於3％。

2月僅台灣人壽有「試水溫」式的調高一張二年期繳費美元利變壽險，將宣告利率由1月的2.9％，2月拉高到2.95％，測試市場接受度。

另外，2月南山人壽亦一口氣調降27張停售利變保單的宣告利率，新台幣部分降到1.6％，降幅約20個基本點（1基本點等於0.01百分點），主要是反應匯兌成本升高。若是停售保單調降宣告利率，若是年息方式計算的保單，既有保戶若是去年2月投保，今年2月起就適用1.6％計算增值回饋金。

三商美邦人壽2月則是調降新台幣利變年金的宣告利率，由1.6％降到1.5％，亦是反應新台幣保單的投報率不如美元保單。

壽險保單分紅利率主要反應銀行的定存利率水準，早期的強制分紅保單預定利率可能是4~6％，若分紅利率高於6％，早期保戶就有分紅金可領回，但現在利率降到谷底，分紅利率已不太具有意義，只是反應市場利率到底有多低。

在1990年時保單分紅利率還有5％以上，2009年1月跌破2％後，自此未再回到2％以上，2009年3月到10月曾一度降到0.86％，但之後又回到1％以上，這次是再度降到1％以下，且是0.81％的史上新低水準，並且持續至少12個月之久，亦是低於1％利率的史上最長時間。

由於金管會亦要求落實利變保單宣告利率平穩機制，各壽險公司宣告利率必須參考主流債券利率，並要加上匯兌成本等，壽險業者表示，在如此低利率環境下，新台幣保單要宣告1.5％已是極辛苦。

(工商 )