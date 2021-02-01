資深媒體人、中廣董事長趙少康，今日宣布重返國民黨，更提到前高雄市市長韓國瑜要他參選黨主席，但強調此刻要看現任主席江啟臣，願不願意聘他為中評委。前民進黨立委林濁水今天就此回應，「趙少康這位當年深藍金童，會在意識形態的立場上比韓國瑜更回去？」，他表示，不會吧。

前高雄市長韓國瑜(左)、資深媒體人趙少康(右)。(圖/本報資料照)

林濁水今1日在臉書發文質疑，不會聽錯吧，都已經超過20幾年了，當年以族群動員為競選主軸的趙少康，這一次復出政壇，頭一個訴求居然是指控民進黨操作族群議題？「族群議題是老一代的議題，現在年輕人已經相當陌生了，趙少康這位當年深藍金童，會在意識形態的立場上比韓國瑜更回去？」。

趙少康今天上午在記者會中說明已申請回復國民黨籍、且不排除參選國民黨主席一事，韓國瑜說，他對趙少康表達強烈敬意，感謝他在國民黨最艱困的此刻願意挺身而出、擔起重任。韓國瑜表示，作為國民黨的一員，他在此向趙少康先生表達強力支持，期盼國民黨能在良性競爭下，選出一位深獲大家肯定的領導者，帶領藍營團結士氣，持續與民意站在一起。

趙少康坦言，國民黨是最大在野黨，但表現令人失望，台灣、國民黨都需要一個有力的領袖，強調並非「趙韓結盟」，兩人是好朋友，也都對臺灣現狀感到憂心。至於是否會參選2022縣市長選舉或2024總統大選。趙少康表示，只要能為臺灣做事、為藍軍做事，不排斥任何一個位置。

不會聽錯吧！ 都已經超過20幾年了，當年以族群動員為競選主軸的趙少康，這一次復出政壇訴求居然指控民黨操作族群議題？ 族群議題是老一代的議題，現在年輕人已經相當陌生了，趙少康這位當年深藍金童，會在意識形態的立場上比韓國瑜更回去？ 不會吧。 由林濁水發佈於 2021年1月31日 星期日

(中時新聞網)