金門1艘小漁船今天上午在烈嶼鄉南山頭海岸擱淺，所幸距離岸邊不遠，2名船員自行走上岸，船隻則將在海象趨穩後，再進行安全拖帶作業，目前仍由金門海、岸巡隊持續監控戒護。

今天上午9時許，海巡署第12巡防區指揮部沙溪堡雷達操作員發現1艘本國籍小漁船在小金門南山頭岸際滯留，航跡有些異常，疑似有擱淺情形。

第12巡防區指揮部隨即調派海巡隊PP-10053巡防艇、CP-1020多功能艇及第9岸巡隊第3機動巡邏站線上巡邏組人員趕到現場，隨後也接獲小船邱姓漁民向118報案，說明因風浪過大擱淺，請求海巡人員協助救援。

海、岸巡隊發現該艘小船遭浪襲擱淺於礁石群，已經無法航行，還好人員安好，且船隻也無漏油情形。但擱淺小船距岸過近，海巡船隻只能在安全水域實施戒護，最後小船上2人徒步上岸，均平安無事。

下午，擱淺的小船曾洽請其它船隻協助拖帶，後因風浪過大不慎翻覆，只得視海象狀況，再評估安全拖帶作業。海、岸巡隊持續現場監控小船狀態，將隨時給予必要的支援。

(中時 )