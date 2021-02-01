芬蘭國防部在1月29日決定「HX」(芬蘭下世代戰機)的獲選者，在美國洛馬F-35、美國波音F/A-18E、瑞典紳寶JAS-39E與歐洲颱風戰機這4款戰機當中，芬蘭選擇的是歐洲颱風戰機，這頗出乎意料，因為這是F-35首次在國際市場新戰機競標案中落選。

Scramble報導，颱風戰機是歐洲各國共同合作，由德國、義大利、西班牙和英國4個國家共同研發，加入的研發商包括空中巴士集團、BAE 系統，勞斯萊斯與李奧納多公司。該戰機採用三角翼隅合前翼設計，具有極好的運動性能，同時也兼具強大的對地攻擊實力。

颱風戰機在2003年正式服役，由於國際情勢已經緩和，戰機的需要求下降，因此歐洲各國都有減少戰機採購的情況，但是為了避免虧損，各歐洲國家達成共識，必須維持颱風戰機的生產與後續改良，也要盡力推銷到國際市場，這方面並不容易，因為美國戰機的競爭力太強，尤其是F-35逐步量產之後更是如此，因此颱風戰機在除歐洲以外的市場，是在中東國家較有斬獲，比如沙烏地阿拉伯、卡達、科威特、阿曼。

到2020年，德、英、義、西這四個國家相互承諾，他們會繼續投資颱風戰機的後續研改工作，直到2060年。2018年，德國空軍需要新的核武打擊戰機，最後選定颱風式，購買38架。而英國也開始為颱風戰機的新一代空用雷達-主動電子掃描式雷達（AESA）提供資金。

芬蘭選擇颱風為下一代戰機，地緣政治應該佔了不少因素。無論如何，芬蘭成為歐洲第6個颱風戰機使用者，將在在2030年代初，取代已老化的F/A-18C/D大黃蜂式。

(中時新聞網)