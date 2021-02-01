從GameStop一役軋空大戶一砲而紅的Reddit散戶大軍轉進貴金屬市場，抱團全面叫進白銀，不僅帶動銀價周一飆上八年新高價，也連帶帶動白銀開採類股全面大漲。

銀價周一跳空開高，白銀現貨價並一舉漲破30美元大關，來到每盎司30.03美元，創2013年2月以來新高，漲幅逾11％，自上周三以來，波段漲幅已達近20％。

歐股受惠於採礦類股的拉抬全面反彈，英國大盤上漲1.1％，德國與法國股市大漲1.4％，Stoxx 600泛歐股市指數勁揚1.4％。在英國掛牌的墨西哥礦商Fresnillo飆高16％，Polymetal International也跳升近8％。

買盤同時湧進澳洲與中國大陸的白銀開採類股，美國貴金屬經紀商Apmex警告因買盤爆大量交易流程將拉長，Money Metals交易所中午前還暫停交易。

散戶大軍上周末就開始號召轉進白銀，當時Reddit許多貼文就指出，銀價若走高就會讓一些持有龐大空頭部位的機構投資大戶慘賠，許多人並建議可以先從買進白銀ETF下手，藉此拉高銀價。

果然，周一資金便湧進亞洲白銀ETF，澳洲ETF證券的實體白銀基金吸引4,000萬澳元（3,060萬美元）的買盤湧進，創歷史新天量。

日本掛牌的一檔白銀ETF（代號1542）周一飆漲11％，市場緊盯在美國掛牌總規模165億美元的iShares白銀ETF周一稍晚的開盤情況，市場預估上周已漲5.6％的該檔ETF也將跳空大漲。

一名叫MaDCrazy的投資人在微博上發文指出，「跟著買就對了。對我來說，這不用做任何的分析，這就是一場小賭。」

墨爾本券商IG市場分析師羅達（Kyle Rodda）表示，「Reddit散戶大軍的目光已鎖定更大一隻鯨魚，試圖在銀市催動一波軋空行情。」

散戶等於是要砲製在GameStop與AMC娛樂等個股成功軋死大戶大賺的手法，GameStop短線暴漲15倍，放空相關個股的對沖基金與其他投資大戶損失慘重，Melvin資本公司1月份績效狂賠53％。

(工商 )