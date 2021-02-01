遠東SOGO去年下半年急起直追，周年慶全台7店周年慶全壘打，年度業績446億元，扣掉已熄燈的新竹站前店，與2019年持平，加上電商業績成長70%，美食外送、年菜預購皆成長80%，不畏疫情交出佳績，董事長黃晴雯表示，今年目標要達455億元、年成長2%。

展望今年有2大方針，「持續強化與在地連結」，像是忠孝館鼓勵在地小農，舉辦小農展，復興館3月底前成立「國內設計師專區」；且「持續深耕會員經營和服務」，去年累積65萬會員，年成長過5成，今年目標要達100萬。目前6大會員俱樂部，包含採邀請制的VVlP/VlP、Premium白金卡會員，與分眾的Beauty Club、兒童生活體驗館ThanQ Club、忠孝館超市Fresh Club、Wedding Club。

外傳新光三越有意進駐台北東區正義國宅大樓都更案「Diamond Towers」，黃晴雯說，不管花落誰家都歡迎，「商圈好，大家都好」；至於敦化館換房東，她說「買賣不破租賃」，租約至2025年，營業一切照常，會持續深耕。

SOGO台北店初一限定福袋大獎是紫南宮開運金雞。（SOGO提供）

在SOGO各店中，忠孝館在全台10大百億店中是唯一沒有販售精品的坪效王，全館9188坪，年平均坪效120萬。冠軍櫃中，美妝、香氛占70％，寢飾占55%、家電占逾5成。忠孝店長李景銘說，去年美妝區業績28.2億元，今年要回到2019年水準挑戰30億元，預計9月前1、2F美妝區要完成34年來首度大改裝，周年慶前會是全新面貌。

復興館是精品坪效王，店長許淑賢表示，1至3F是精品兵家必爭之地，去年交易筆數成長20%，加上敦化館共27個精品，LV、香奈兒、愛馬仕、CELINE、Tiffany、FENDI都是冠軍櫃；今年1月業績再創高峰，年輕新客增加，整體業績成長34%，光是精品就成長63%。去年營收141.5億元，今年目標要達145億元、年成長2.5%。

復興館5F國內設計師專區匯集温慶珠、黃淑琦、竇騰璜與張李玉菁、葉珈伶共11個品牌，預計3月下旬完成，內裝按設計師品牌的風格改裝，目標鎖定35歲至55歳OL客群。社區型百貨天母店是北台北業績第一，天母店店長蕭淑英表示，去年周年慶11億元，是歷年業績最高，全台排行爬升2名，晉升第20大，目標力拚50億元年營收。

今年SOGO台北店新春福袋商品數量增1成，販售日期從初三延長至初五，「金喜刮刮樂 牛年抽新機」天天抽金色iPhone 11 Pro，初一獎最多，還可抽紫南宮開運金雞、台鈴eReady智慧雙輪電動車，預估福袋業績可有兩位數成長。

即起至2月16日SOGO台北店推出「金牛賀喜刷好康」，刷10家指定銀行信用卡最高享8%回饋；美妝、服飾、家電等福袋商品1.3折起；化妝品、女鞋、家電寢具、童裝、內衣等樓層都有千元金喜福袋券，搭配刷卡回饋更優惠。今年首度有初一限定買1000元家電福袋加碼抽，在全台SOGO家電樓層購買福袋，最大獎可抽JOHNSON小漾沙發按摩椅；且首次有「開運金幣線上抽」，SOGO LINE好友初一12時參加「開運金幣天天送有問幣答」，可抽紫南宮過爐祈福的「牛轉乾坤開運金幣」開運金幣，台北店3館共限量1000枚。

SOGO台北店初一、初二限定福袋大獎「台鈴eReady智慧雙輪電動車」，市價7萬4980元。（SOGO提供）

忠孝館初一福袋中，每年被鎖定的4F珠寶鑽石樓層，單筆消費滿2688元，有「夢想成金抽獎」，最高價值68000元的牛年金飾。復興館初一限定推出流行服飾、女鞋及美食超值福袋券，B1女鞋區開賣1299元福袋，內含價值5500元面額券，折數相當於2.3折；7F販售2000元福袋，最大獎為萬元紅包券。初一至初三於B1化妝品區單筆消費滿2021元，可參加「喜迎金牛 好運抽抽樂」，有機會抽tokuyo Mini玩美椅等精美小家電；初三至初五於3F單筆消費滿6800元，有機會抽國際牌除溼機、東元空氣清淨機、GEORG JENSEN OFFSPRING心型鍊墜等限量好禮。

SOGO台北店將福袋商品數量增1成，販售日期從初三延長至初五。（SOGO提供）

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