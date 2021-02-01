監視器錄下恐怖瞬間(影片源自Youtube)

有在開車的駕駛，大部分都不喜歡使用機械式停車位，不僅不好停，安全上也有更多的疑慮，網友分享一段驚悚影片，意外發生地點就是在機械式停車場，攝影機錄下危險的瞬間，有如電影《絕命終結站》，幸虧影片中男子命大，躲過一劫。

網友在手機LINE群組分享一段影片，一名男子在機械停車場裡走來走去，似乎在等旁邊的機械將車輛停好，待車輛停好後，男子朝後方機車走過去，接著牽著機車往前方移動，這時剛剛停好、位於第二層的車輛，開始緩緩往前移動，這時男子還不知道意外將發生。

待男子牽著機車走到車輛下方，這台車就這樣整台掉下來，直接往男子身上砸，驚悚一幕全被錄下，幸好男子反應快速，往後方閃避，只有機車被砸壞。至於意外發生地點尚無法確定，猜測應該是台灣某設社區停車場。

影片曝光後，讓許多網友心裡發毛，直呼男子差點被壓扁，「真的是命大」、「差點被死神帶走」、「機械式停車場真的很恐怖」、「不拉手剎車的危險」、「幸好他反應夠快」、「影片太驚悚了」。

(中時新聞網)