香港資深男星林聰出道多年，演過無數港劇、電影，是港片的黃金配角，1日傳出他於昨晚心臟病離世，享壽75歲。

林聰曾演出《英雄本色》、《龍在江湖》、《江胡情》、《英雄好漢》《喋血街頭》等經典片，和周潤發、梁朝偉、任達華等天王合作過，傳出他因心臟病離世消息後，香港電影工作者總會會長田啓文向港媒《東網》證實噩耗，表示林聰在昨晚10點多過世，並聊到對方生前平易近人，很照顧演藝圈後輩，且林聰除了擅長演反派之外，連反串演女人也相當厲害，讓田啓文嘆為觀止。

林聰和周潤發在《英雄本色》、《江湖情》合作過。（圖／翻攝自微博）

林聰岀生於澳門，在香港長大，晚年在廣東湛江長居，除了拍過上百部電影，電視劇主要作品為《俠客行》、《陸小鳳》，曾是吳宇森御用班底的他，後來轉往幕後當導演和編劇，上個月才拍攝新劇《獵獸者》，沒想到突然傳出噩耗，震驚許多人。

而演藝圈不少人得知消息即在網上發文悼念前輩，一起拍過片的任達華也表示：「我會懷念他，他是一位很好的演員，拍戲的時候都會幫助新人，希望他的家人節哀。」

(中時新聞網)