日本海洋網聯船務（ONE）上周五（29日）公布該公司去年第四季，日本財年第三季度（2020年10月～12月）稅後淨利9.44億美元，與2019年第四季的500萬美元相較，年增率高達20,639％。

營運規模名列全球第五的ONE，與陽明海運同屬THEA聯盟。該公司今年1月5日運力最新統計是159.82萬箱（20呎櫃），去年第四季營收37.57億美元，年增28.9％。息稅折舊及攤銷前利潤（EBITDA）為12.93億美元。

ONE表示，貨運量復甦和短期內貨櫃船運市場運價走高，是利潤大增的主要原因，公司亞洲～北美航線的貨運量上升25％，季內完成320.4萬箱貨櫃運輸，平均燃油成本每噸314美元。

海洋網聯2020年日本財年前三季度（2020年4月～12月），稅前淨利為16.26億美元，預計第四季度（2021年1月～3月）稅前淨利潤將達到9億美元。2020財年（2020年4月～2021年3月）稅前淨利潤有機會達到25.26億美元。

ONE在2020年10月曾預計2020財年的淨利潤為9.28億美元，現大幅調高到25.26億美元，總收入將創新高至136.74億美元。

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