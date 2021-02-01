香港新冠肺炎第4波疫情仍然嚴峻，港府早前已預告要在平靜環境中度過新春，香港政務司司長張建宗公布，原定本周三（3日）屆滿的社交距離措施將再延長兩周，橫跨至大年初六(17日)，代表香港市民無望於除夕夜外出吃年夜飯。

香港新頒布的有關措施包括：晚上6時後禁外食，只可以外帶；健身中心、體育處所、美容院及按摩中心關閉；2人禁聚令及大部分營業場所關閉等措施會繼續維持。

至於戶外運動場將於4日起重新開放，場內員工須定期檢測，到訪市民須使用「安心出行」程式方便追蹤。

(中時 )