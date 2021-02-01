有民眾在台北街頭看見3輛身價不斐的賓士敞篷跑車掛著軍用車牌，上面還噴上「憲兵」2個大字，拍下影片PO網，引起網友關注討論。據了解，這是國軍新採購的新型憲兵敞篷車，3輛身價高達990萬，將取代現役的林肯、凱迪拉克車款，擔任國慶及軍事校閱任務。

有民眾在台北市中山區憲兵指揮部附近路段，發現3輛掛著軍用車牌的黑色賓士敞篷跑車，以前後編隊方式，在馬路上慢速行駛，車尾除了軍用車牌之外，還噴上憲兵2字。影片背後方車輛乘客拍下PO網，立刻引起網友好奇討論，「憲兵座車這麼高級～第一次看到！」、「高階官兵坐車沒事沒事，比較快到指揮所」、「國道警察輸了」、「國產車不買，拿納稅錢買進口車，真棒！」、「這個車隊很帥啊」、「憲兵是國家的門面，如果有這些車當節慶及接待高賓專用的話，我覺得很不錯啊！」、「這是機車連嗎?我可以申請自願役嗎?」

憲兵勤務引導車常見於國慶及重要軍事校閱場合。(翻攝 中視新聞)

軍方採購的憲兵敞篷車，首度在台北街頭曝光，引來路人關注。憲兵敞篷車在國慶及重要軍事校閱任務中，擔任引領活動進行的重要角色。由於原來的林肯及凱迪拉克閱兵車已達使用年限，維修不易，憲兵指揮部去年編列預算，採購3輛新型敞篷閱兵車。標案由金賓汽車公司得標，決標金額為990萬元，平均一輛價格為330萬元。新型敞篷勤務前導車車款，為賓士C43型敞篷車，外型流暢，和傳統敞篷勤務前導車相較，頗具時尚感。根據台灣賓士官網對此車款介紹，該車採用軟篷結構，可在時速50公里內於20秒內快速完成開關篷，而且開關篷過程可降低室內停車時的操作高度限制。

(中時新聞網)