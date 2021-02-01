「大陸第一網紅」馮提莫靠著甜美臉蛋和清亮嗓音，在大陸網紅圈紅透半邊天，甚至還轉戰歌手，然而近年來馮提莫的人氣卻大不如前，追蹤人數差了將近1800萬，甚至整形的負面消息頻傳，最近她曝光近照，又被網友發現變得和以前不太一樣，小巧的鼻子還變成「豬鼻子」。

馮提莫在原本的直播平台有2000萬粉絲關注，2019年結束合約後轉換跑道，有200萬名鐵粉一路追隨，然而她的影響力卻大幅大將，漲粉速度也開始停滯，卡在250萬上不去，粉絲團的人數也大幅下降，相差近1800萬之多，有網友就分析，很可能是馮提莫的影片風格不符合新平台用戶的口味。

加上馮提莫長期身陷整形疑雲，最近曝光的一組自拍照又掀起討論，只見她穿著學生制服，還綁著兩條馬尾辮，模樣相當清純可愛，但由於她自拍的角度是由下往上，讓她的鼻孔一覽無遺，看起來就像是豬鼻子，不少網友都猜測，這很可能是整形留下的後遺症。

馮提莫的拍攝視角由下往上，被網友酸是豬鼻子。(圖/翻攝自馮提莫微博)

事實上，過去馮提莫就常傳出有進廠維修，去年她參加東方風雲榜音樂盛典，以一襲深V薄紗露背禮服驚豔全場，當時無P原圖流出，就有網友發現她整個五官都變了，看起來鼻塌臉腫，頓時在網路上掀起熱議，讓網友都忍不住驚呼，「怎麼變成這樣了？」、「差點認不出了」。

(中時新聞網)