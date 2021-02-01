台中5寶爸爭議頻傳，近日不僅鬧出離職、搬家糾紛、么兒在洗澡時還不慎燙傷送進加護病房。今更傳出5寶爸家中的4名孩子，有生長遲緩情況，社會局得知後已介入。目前全身30％燙傷的么子已轉入普通病房，江男稱負擔得起植皮費用，同時也點頭，願接受前雇主開出的50K工作。

台中5寶爸自去年平安夜上網兜售嬰兒車後，由於爭議頻傳，不斷成為社會關注焦點。近日前房東爆料5寶爸租屋處環境骯髒，垃圾亂丟，今更有社會局社工爆料，除了住院的么子外，其餘4名孩童因長期待在家，出現了生長遲緩的情形。

台中市社會局指出，針對5寶爸一家孩童都有派社工持續介入關心，但也發現4名孩子都有出現生長遲緩情況。社工透露，由於長期待在家，導致孩子學習缺乏刺激、語言能力表達及反應較慢。對此，社工已安排早療課程。

外界對5寶爸一家都持續關注，先前江男閃辭洗車場工作後，前東家不計前嫌還給予江男祝福，表示「希望能對孩子負責」。近日又有名前雇主發文向江男喊話，表示願意提供他一份月新5萬元的輕隔間吊料工程工作，再幫助5寶爸一次。

其實，這位陳姓前雇主以前曾幫助5寶爸養育女兒3年，卻遭江男反控誘拐。根據《聯合新聞網》報導，這一次，江男表示願意接受這份工作，也十分感謝陳先生的好意。如今燙傷么兒已轉入普通病房，隨後即將面對植皮手術，5寶爸有自信稱能夠負擔得了費用，表示「沒有問題！」希望往後日子能恢復平靜，不再受媒體持續關注。

(中時新聞網)