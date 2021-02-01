不同傳統旅行社的「島風行旅」，在疫情成立試營運半年後交出好成績，業者趁勢再推5種新遊程，如走進牡丹社事件歷史場景「失落台26線八瑤灣」，打開深度旅遊新視界。（謝佳潾攝）

不同傳統旅行社的「島風行旅」，克服萬難在疫情間成立後，除有效解決恆春半島社區小旅行合法性問題，也在試營運半年後交出好成績，新開發的「老城在在」古城導覽吸引33團次參加，業者趁勢再推5種新遊程，打開深度旅遊新視界。

「島風行旅」是由深耕恆春半島逾10年的里山生態所成立，里山在半島輔導社頂、里德、港口等11個社區協會依各自特色發展深度小旅行，多年來經營得有聲有色，也為社區增加不少回饋金，但因社區小旅行有適法性問題，加上疫情間發生報復性旅遊，里山決定成立旅行社解亂象。

里山認為觀光要常態性發展才能細水長流，因此旅行社除提供原社區遊程46種不同路線外，還開發出老城在在古城導覽、啤酒博物館導覽、職人帶路、失落台26線八瑤灣、龍水尋蹤、水蛙探祕等6種新遊程，當中搶先在試營運上線的老城在在，成功吸引遊客目光。

里山指出，「老城在在」是透過小遊戲來解說恆春縣城的歷史和變遷，讓原本生硬的歷史故事，在每一站的互動解說中得到解答，同時還能體驗恆春的日常生活，相當有趣。

試營運成功後，另5種遊程也在今年陸續上線，走進牡丹社事件歷史場景、享用南排灣族風味餐的「失落台26線八瑤灣」，或透過闖關遊戲來完成定向解謎的「龍水尋蹤」、「水蛙探秘」等，相信都能讓遊客更認識這塊土地，然後還會想再回來。

(中時 )