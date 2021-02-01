遊戲零售連鎖店 GameStop(美股代號：GME)近期漲勢驚人，主要是受到做空機構香櫞研究（Citron Research）看衰以及辱罵持有該公司股票的投資人，進而引發GME股價軋空後暴漲暴跌的事件，並在短短不到3周時間，GME股價大漲超過1529%。這也使得近期不斷有消息指稱，這是一場散戶對華爾揭發起的戰爭，但專家認為，若背後沒有投資機構參與其中，根本不可能推升如此劇烈的振幅。

在GME從事件發生後的40美元區間，一路漲至325美元以來，媒體不斷聲稱這是散戶的勝利，主要是在Citron Research貼出看衰影片後，被轉載至Reddit 旗下高人氣論壇 WallStreetBets討論，不少網友表示，將持續抱有這檔股票，甚至呼籲其他網友也買進這檔股票，才導致這起事件爆發。

截至台灣時間1日晚間9點25分，GME盤前股價下跌5美元或1.54%、暫報320美元。

然而，據《CNBC》報導，歐洲工商管理學院（INSEAD）金融學助理教授Bart Zhou Yueshen認為，上周GME的交易量大到難以想像，從這些數據指出，只有散戶來推動軋空行情，實在不太可能，這些投資機構不笨，當他們看到軋空的可能性，很難會放過賺錢機會，肯定會在這段期間默默入場，也就是說，推升漲跌的仍是這些待在華爾街，透過期權交易的投資機構。

這起事件也引發美國證券交易委員會（SEC）注意，Bart Zhou Yueshen指出，雖然這些監管單位可以介入這些事件，但不一定能找到操縱市場的證據，因為這必須有其惡意展現，但目前來看沒有相關情緒出現，加上網友的討論也僅顯示投資人表達的意見，這對沖基金也能做到。

不僅是GME，美國連鎖電影院巨頭AMC、曾經的手機品牌黑莓(BlackBerry)、耳機廠高斯(Koss)等，都遭到做空機構獵殺一片後，迎來軋空行情，AMC的高層甚至藉此脫手不少持股，讓原本面臨財務危機的AMC稍稍解渴。

至於對沖基金梅爾文資本(Melvin Capital)在做空這些股票面臨嚴重挫敗，管理基金總值損失53%，從1月初的125億美元大幅縮減至80億美元。至於發動做空的Citron Research更是在股價90美元左右就平倉出場止血，甚至宣布今後不再做空，將轉為研究長期持有的標的。

全球首富、特斯拉執行長馬斯克也以一句「Gamestonk」推文，讓GME軋空事件更加一發不可收拾。至於馬斯克也在之後不斷聲援散戶，有專家認為，特斯拉近年來也不斷被做空機構盯上，其中最知名的，莫過於大賣空真實主角，同時也是在去年就持有GME股票的知名對沖基金經理人Michael Burry，至今仍不斷看衰特斯拉，這導致馬斯克對此事件相當有感，才會為此發聲。

(中時新聞網)