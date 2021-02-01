大聯盟薪資仲裁美國時間2月1日開始舉行聽證會，取得薪資仲裁資格的球員若不滿意球團提供的待遇，可向薪資調停委員會要求仲裁，裁決結果球團、球員必須接受。按照大聯盟規定，只要登上大聯盟3個球季就可取得仲裁資格，待滿6個球季可成為自由球員（FA），也就沒有薪資仲裁的問題了。

洛杉磯天使隊日籍「二刀流」球員大谷翔平即將邁入個人第4個球季，今年他首度取得薪資仲裁資格，也決定向薪資調停委員會提出仲裁的要求。他希望今年天使隊給他的年薪是330萬美元，但球團只肯出250萬美元，雙方有80萬美元的落差，差距雖有限就是談不攏。

過去大聯盟的日籍球員中，野茂英雄、田澤純一都曾申請薪資仲裁，但尚未進入仲裁程序前雙方就已談妥合約，省掉這道手續。這次就看大谷翔平能否獲得屬意的價碼，或是由天使球團獲勝。

事實上，大谷翔平去年球季表現並不佳，擔任打者出賽44場，打擊率1成90，擊出7支全壘打，有24分打點和7次盜壘成功，數據比前兩年差。擔任投手只出賽2場，投1.2局，戰績0勝1敗、自責分率37.80，簡直慘不忍睹。可說是赴美3年來表現最差的一個球季，要想打贏薪資仲裁可能不太容易。

(中時 )