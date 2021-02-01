動畫片《諾亞方舟大冒險》今（1日）晚在美麗華大直影城舉辦首映會，邀請擔任中文配音的黃小柔出席，初次為電影配音的她表示，因為婆婆是資深配音員，所以接下邀請時既興奮又緊張，老公也天天陪她練習台詞，所以進錄音室配音的過程相當順利，「可以給自己打90分」。

她這次所配音的角色「海柔」是片中主角貍狼的媽媽，在片中她追著主角到處跑，現實生活身為3個孩子媽的她，直呼配音時雖然都用在家裡罵小孩的語氣，但坦言沒有海柔那樣的高EQ，也分享孩子們很喜歡炫耀媽媽的聲音，在外面聽到自己主持的廣播節目時，都會興奮跟大家宣布這是媽媽的聲音，「希望到時候他們可以專心投入看電影，不要因為我的聲音而分心」。

被問到自己有沒有像片中角色一樣遭遇小孩走失的事件，她馬上提到前陣子曾和老公帶著女兒去公園玩，但誤以為彼此都有掌握小孩行蹤，「現場每個女孩子都是艾莎，當我發現我找不到女兒時，腦海立刻浮現所有社會新聞的畫面和各種跑馬燈」，在公園裡找了半個小時後才找到女兒，「我現場根本沒想到要生氣，只想緊緊抱住她，告訴她不要再輕易離開自己視線了」，現在女兒要去玩的時候都會主動告訴她行蹤，她也學會幫3個小孩穿同樣色系的衣服和帽子方便認人。

這次的角色「海柔」雖然有很多要奔跑追逐的場景，除了要因應片中不同的橋段和場景做出不同的喘息和呼吸聲，連畫面也必須配合，但對於在家常幫小朋友唸故事書的她來說根本不成問題，黃小柔透露自己唸《大野狼與七隻小羊》故事大概有上萬遍，有時小朋友還會挑剔聲音表情說「媽媽，你不夠認真」，讓她啞口無言。

除了邀請老公和小孩一起到戲院觀賞這部片，她也包場找來親友們一同進戲院欣賞，包括柯以柔、艾莉絲、前4 in Love的團員張棋惠、冷嘉玲等人都是座上賓。黃小柔表示，希望看完這部電影之後，感受到溫暖歡樂的氣氛，電影將於2月5日同步上映中英文版。

(中時 )