共軍近期擴增擾台頻率與規模，外界認為是對台施壓警告拜登政府。（圖／中國軍網）

在美國前總統川普任內的對中強硬政策下，台灣問題成為美中對抗前沿，為此大陸內部武統聲浪隨之高漲。美國政府換屆之後，大陸擴增軍機擾台的規模與頻率，加強對台灣施壓。不過近日大陸官方的《人民政協報》卻放出不同訊息，刊出評論文章稱：「可以把台灣問題先放一放，先抓住未來5到8年發展戰略機遇期，但台灣問題也不能拖太久。」

《人民政協報》該篇題為《解決台灣問題不能急，但也不能拖太久》的文章稱，台灣問題的存在，已成為國際反華勢力破壞中國大陸整體外交戰略佈局，遏制、延緩中國實現中華民族復興進程的手段。美國使盡各種手段都無法擊倒中國，開始拿台灣問題下手，現在川普下台，但他任內制定的一些台美政策帶來的影響卻長期存在，台灣問題仍舊是未來中美關係的重大障礙，並還將是未來美國政權用來對中國漫天要價、遏制中國發展的重要手段。

文章認為，由於意識形態等原因，國際社會一些反華勢力和美國一樣，看不得中國的成功。在和中國交往中頻頻拿台灣問題說事，台灣問題儼然成為中國大陸的軟肋，在外交上徒增很多困擾，耗費很多精力。

文章表示，除了美國、日本之外，台灣當局開始與中國有邊界爭端的印度，以及有貿易爭端的澳大利亞，乃至其他如紐西蘭、歐盟主要國家德國和法國勾連。美國總統拜登上台後也表態，將團結更多「理念相同盟友對抗中國」。在台當局大力拓展國際空間的操作下，西方一些國家在「一個中國」原則上開始出現了鬆動，這意味著台灣問題將日益成為影響中國整體外交戰略和威脅民族復興進程的障礙。因此，「解決台灣問題不能拖太久」。

《多維新聞》指出，這篇文章刊發後迅速引起外界關注，而在半個月前，該報曾發表另外一篇觀點不同的文章《解決台灣問題為什麼不能操之過急？》，其作者與此次評論作者均署名高揚。文章指出，「遏制中國崛起」是以美國為首的國際反華勢力的共識。近幾年來民進黨當局的所作所為，其實質是配合美國的亞太戰略。台灣問題長久不能解決，最重要原因是中美實力懸殊。當中國經濟軍事等實力趕上或與美國持平時，相信美國會無條件承認中國崛起，屆時解決台灣問題要簡單許多。

文章說，川普政權打台灣牌，實質是要逼中國大陸對台動武。一旦中國大陸落入陷阱，不僅將打亂中央對台戰略部署，打亂中華民族復興進程，還會讓以美國為首的反華勢力趁機封鎖和制裁中國，讓中國一夜回到幾十年前。

因此，文章認為，對於大陸而言，保持自身發展勢頭，最終實現民族復興才是當前的頭等大事。國際組織預測中國GDP有望在2025年到2028年趕上美國，亦即未來5到8年是中國經濟關鍵機遇期，抓住這個機遇，事關中國民族復興與國家統一的實現。所以現在不妨讓台灣問題緩一緩，等中國實力到了一定時候，統一與台獨分子一起解決。

報導說，外界也有許多分析認為，中共將解決台灣問題視為民族復興的前提，十八大之後也提出將在建政100周年時實現中華民族復興，據此估計北京希望在2049年之前解決台灣問題。

(中時新聞網)