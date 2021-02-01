「雞排妹」鄭家純擁有清純外型和傲人上圍，是許多人心中的女神代表，然而日前她卻自爆主持尾牙時，遭公司老闆和男星性騷擾，面對外界質疑，她貼出活動流程手卡佐證，許多網友依線索瘋猜該名男星就是金曲歌王翁立友，對此翁立友所屬公司也回應了。

從雞排妹曬出的手卡中能看到，雖然她將歌手的名字碼掉，但歌單上的6首歌全是歌手翁立友的歌曲，包括他的經典代表作「我問天」、「夜市人生」、「手中情」等等，有網友提醒她這樣很可能會被指控影射吃上官司，雞排妹也坦然回應：「就讓他們來告」。

對此，翁立友所屬的豪記唱片發出聲明，「雞排妹是公眾人物，很多人喜歡，如果真的發生一些不愉快的事件，相信很多人都會感到惋惜 。1月29號萬豪酒店的演出，是一個很單純的商演尾牙宴，本公司的歌手，均秉持本份，表現最好的歌藝，讓在場的觀眾欣賞」。

豪記唱片火速替翁立友聲明闢謠。(圖/翻攝自豪記唱片臉書)

唱片公司同時強調，「本公司有聘請貼身女助理，任何國內外演出均會協助他，就是希望不要出現有熱情歌迷的激動行為，或是同業藝人間，一些不必要的誤會發生，因此，助理對於演出全程，都會在旁維護與紀錄。」替翁立友闢謠澄清。

(中時新聞網)