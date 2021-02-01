越捷航空控股公司（HOSE代碼：VJC）公布2020第四季財報，合併營收為4.43兆越南盾，約新台幣53.84億元，合併收益全年總額為18.21兆越南盾，約新台幣221.7億元。越捷航空母公司在2020年第四季的稅後淨利為2,740億越南盾，約新台幣3.4億元，合併稅後淨利達9,950億越南盾，約新台幣12億元。

越捷航空在2020年的合併稅後淨利為700億越南盾，約新台幣0.85億元，讓越捷航空成為全球少數不裁員仍獲利的航空公司之一。

根據財報，副業收入占越捷航空總收入的近50％，這也表示越捷航空致力於推廣其他服務，來為減少的航空旅行營收努力。

越捷航空的總資產達47兆越南盾，約新台幣574億元，而業主權益含庫藏股為17兆越南盾，約新台幣211億元。其負債權益比率保持在0.66的低水平，而流動比率仍保持在1.2的水平，以航空業的現況，越捷航空已達到不錯的表現。

去年，越捷航空將部分客機改建成貨機，採用新的營運模式以增強貨運運輸服務。越捷航空是越南首家獲准利用客艙載貨之航空公司（CIPC），自此，越捷航空已跨國運送超過多達6萬噸的貨物，貨運營收較2020年第四季已成長75％，2020年航空貨運也上升16％。透過聯運協定，越捷航空也於2020年提早達成目標，首次將貨物運至美國和歐洲各地。

也因為這樣的傑出表現，越捷航空榮獲由《Payload Asia》雜誌評選的兩項航運指標獎項 ，分別為年度「全球最佳廉航」及「全球最佳空運廉價航空」。

2020年，越捷航空於內排國際機場內設置地勤服務中心成為另一個里程碑。該營運地勤服務中心除了能提高機場服務品質、營運獨立性、配合航班營運時間及有效控管成本外，更提升大眾對越捷航空的認可度。

同時，越捷航空也推出一系列的新服務，讓旅客能不限次數暢遊越南國內航線的Power Pass，並升級Power Pass讓旅客能同時享有SkyBoss專屬優惠服務及Deluxe艙及升級版服務，於疫情期間能享有更靈活方便的服務。

越捷航空透過降低10％的費用來優化客機作業，並與供應商協議20％～25％的折扣，同時降低至少10％的日常營運成本。越捷還於2020年5月成功套期保值航空燃油，與市場價格相比節省25％的燃油成本。

(工商 )