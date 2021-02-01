漢翔航空工業除專注於本業外，亦不忘回饋社會，公司內部推動各式愛心活動，每年歲末年終，還會發起員工社會關懷慈善募款，再由員工協助服務中心進行挑選，將款項、資源妥善分配至數個團體。漢翔日前捐助部分款項，給予「中華存善慢飛天使協會」。

此外，漢翔常年舉辦志工關懷弱勢團體、物品募集等活動，聚集公司同仁的愛心，共創社會的祥和。

日前「中華存善慢飛天使協會」報導在電視播出，漢翔董事長胡開宏，對此留下深刻印象，並從報導中了解此協會主要照護身心障礙者，「存善」之名，來自期盼帶動社會存善心做好事，深覺「存善」對公司及社會的重要性，也感佩該協會在公益照護層面所做的付出，亦體會到此協會資源相對不足。

此外，協會距離漢翔總部不遠，胡開宏指示有關單位了解此協會的需求，及需協助之處，後經了解協會面臨款項短缺困境，因此，漢翔今年捐助部分款項予「中華存善慢飛天使協會」。

近期寒流陣陣，陰雨綿綿，但寒風吹不冷漢翔同仁的愛心，胡開宏帶著員工慈善募款的款項，親訪「中華存善慢飛天使協會」，當天恰逢冬陽和煦，漢翔期盼略盡棉薄之力，協助改善這些天使的生活。

同時，發現此協會亦有販售身心障礙者手工製作的香皂禮盒，胡開宏責成後續公司捐款，需留意資源分配，盡量以資源相對不足的慈善公益團體為重點對象，禮贈品採購以公益產品為優先；另鼓勵公司同仁選購，作為公關禮贈品，希望能鼓勵這些天使們。

漢翔身為國內航太產業的領導廠商，心心念念，善盡企業社會責任，致力於關懷弱勢團體，不論是捐款、物資募集及義工服務等，也期盼愛心能溫暖社會，促進社會平衡發展，提升公司的社會價值，也照亮每個微小角落。

(工商 )