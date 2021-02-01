由知名動畫公司「BONES」（骨頭社）虐心打造，改編芥川賞作家田邊聖子經典青春愛情小說的《喬瑟與虎與魚群動畫版》，20日在台上映截至31日，已突破千萬票房佳績，成為今年第一部票房大破千萬的日本電影，更有觀眾已經入場超過20刷，可謂叫好又叫座。

該片上週也榮獲有「日本奧斯卡」之稱的日本影藝學院獎「優秀動畫」肯定，導演田村耕太郎，也感謝地發文表示：「這個作品看似容易，但其實要面對許多挑戰。給予我寶貴機會的各位，以及支持這部電影的觀眾們，非常謝謝你們，我為我們團隊的成就感到驕傲。」

片中女主角「喬瑟」，是位不良於行的身障人士，故事也在主角對夢想的追求之外，刻劃出社會對身障人士最真實的一面，但並不將主角作悲情刻劃，而是透過正能量去敘述女主角不放棄夢想，並跟隨男主角一同堅持到底，藉此表達只要不輕易放棄自己的夢想，夢想務必就會達成。

此外，日前更有身障觀眾進場觀賞本片，並在觀影後用身障者角度，在臉書「小恩的輪椅 Life」評論道：「有許多小細節都是輪椅族心聲，還有無障礙環境的設計上，都顯示出製作團隊的用心。」更透露電影散場後，觀眾對他的轉變：「進場前和離場後，觀看者有一點小小改變，我發現大家一直看著我，而且眼神變得不太一樣，這也表示電影很震撼人心，藉由電影立刻增加一點同理心，劇情中的景象對應到現實生活中，大家都很親切地借我過，搭電梯時大家也變得很有禮貌，這是我看電影後最大的收穫。」

對於這次以身障者角度來打造這部感動人心的動畫電影，導演田村耕太郎也透露：「我實際上有詢問過身障人士，平時是否會去觀賞這類以身障人士為主角的影視作品，但對方多以『不會』回應，就因為這類作品多數在強調身障人士的悲情，看了並不是太過愉快，這也促使我採用正能量的氛圍，來製作這部動畫。」

(中時 )