由於愈來愈多女性加入美國空軍，因此她們希望改善軍用機的廁所隱私，比如B-52同溫層堡壘轟炸機(Stratofortress)的馬桶外至少掛上簾幕。

軍事網(Military.com)報導，一月時，美國空軍有個向紡織或服裝公司的標案，內容寫著「隨著B-52執行長期任務，尤其是在混合機務人員的情況下，對隱私的需求越來越高，期望有合適的簾幕。」

美軍B-52轟炸機的馬桶，在一個座位的旁邊。(圖/大眾科學)

說的很保守，其實主要是解決廁所無遮的問題。

其實許多美國空軍的大型飛機都有個人浴室間與個人廁所間，比如C-130大力士運輸機(Hercules)，機上的廁所藏在飛機的貨艙區，雖然小，但是配有門簾，如廁者可以遮擋周圍。C-17全球霸王3式( Globemaster III)戰略運輸機，與KC-46飛馬加油機(Pegasus)問世時間更晚，洗手間設備也就更齊全，帶有水槽、馬桶和可上鎖的門。美國空軍裝備司令部發言人布萊恩·布雷肯斯(Brian Brackens)說，其他飛機，比如KC-135、KC-10與C-5，廁所也都有可上鎖的門。

C-130運輸機的廁所，算不錯的了。(圖/美國空軍)

但是，以上說的多是運輸機與加油機，這些飛機的內部空間要寬敞得多，與轟炸機相比，也就可以更舒適地使用廁所。

相對的，轟炸機就沒有這樣好的設備，即使機體同樣很大，但是轟炸機裡大多數的設備是以作戰使用的，主要安裝炸彈與投射裝備，使得與人員相關的設備都顯得特別簡陋。

例如，B-1轟炸機的廁所位在4人座艙的左後方，並沒有遮擋，而先進的B-2匿蹤轟炸機，廁所也很簡單，就是駕駛艙右座後方的不銹鋼尿盆，也沒有遮擋。

根據《大眾科學》(Popular Science)的照片，B-52轟炸機的小便池是武器管制隔間的後面角落。一架B-52通常有2名飛行員，1名武器官和1名電子戰官，但最多可容納5名機組人員。

在軍隊裡多是爺們的時代，如廁沒有那麼尷尬，但是如今美國空軍裡的女性官兵已達到21％。

美國空軍全球打擊司令部沒有回答B-52轟炸機隊中，有多少女性飛官，儘管B-52服役已超過60年，但這款冷戰老大哥仍會繼續擔任打擊轟炸工作，可望進入2050年代，屆時服役時間可能達到90年。

(中時新聞網)