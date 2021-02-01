針對1月29日韓國龜尾的旭硝子玻璃工廠發生熔爐爆炸，TrendForce旗下顯示器研究處表示，雖然此事件對整體玻璃基板供給的影響幅度僅占1％以下，但在目前面板需求高漲的情況下，零組件端的微幅變動都有可能對價格帶來影響，不排除本次事故將使面板價格獲得一定程度支撐的可能性。由於熔爐受損後勢必要進行產能調度與分配，預期事件所造成的供給缺口主要受影響的時間點將落在第二季。

TrendForce進一步指出，由於旭硝子此次受損的熔爐原先計畫後續將供給中國新增的10.5代產線，如果影響範圍為10.5代玻璃基板供給，則僅限單一廠商單一產線受到波及，其影響尺寸為65吋與75吋。如果需進行產能調度，影響範圍將擴大至8.5代線，勢必涵蓋台系與部分陸系的面板廠，受影響尺寸也將擴大至55吋以下。

由於目前各面板應用需求維持在高檔，加上此前美國康寧玻璃與日本電氣硝子分別都發生玻璃基板供貨上的問題，導致目前全球玻璃基板的供給偏向吃緊，推升價格上漲力道。原先預期康寧玻璃與日本電氣硝子將陸續在第一季底恢復正常供貨，但旭硝子熔爐爆炸事故又讓整體玻璃基板供給增添新的變數。

其中，電視面板價格在過去幾個月持續上漲，目前漲勢仍未停歇，讓下游客戶面臨採購成本過高的問題。原先TrendForce預期電視面板價格漲勢將維持到第一季底，第二季中下旬開始恐因需求震盪導致價格出現小幅下滑。不過隨著旭硝子熔爐事故的發生，不排除第二季面板價格將獲得有力支撐，直到第三季下旬才有可能出現調整空間。

(工商 )