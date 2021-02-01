藍營立委提案增列漁業罰款3000萬擬當收入預算，當場遭綠委莊瑞雄要求撤案，並驚爆漁民因填錯資料挨罰400萬，「詭譎峻法」引起譁然，但東港漁界稱漁業署無理亂罰早是常態非首例，漁民抗議也無用，但願在國會殿堂披露後，官員能正視。

上周藍委在國會上提案增列漁業罰款擬為收入，莊瑞雄立即要求撤案，並要求漁業署報告去年開出100多張罰單的狀況，當下農委會主委陳吉仲跳出聲援指出，自2017年2月遠洋漁業三法通過後，總罰款金額超過1億，但這是為了把黃牌拿掉，否則台灣遠洋漁業400億的產值會出現問題。

陳吉仲說，雖然三法通過後罰款幾乎百萬起跳，但政府也知道漁民很辛苦，所以不會隨便重罰，除重大違規、有國際報導的案件會重罰外，針對「行政疏失」是不會重罰的。

不料，陳話語未畢，即遭莊瑞雄打臉，莊說，他前一天才接獲漁民陳情稱，進港時因卸魚報告書資料誤植，報成3艘在東港、1艘在模里西斯，而挨罰400萬，他痛批，這一看很明顯就是地點誤植，如果漁業署心中有漁民，會協助訂正而非重罰。他強調，不能用重罰來當執法目標。

質詢內容在東港漁界傳開後，不少漁民喜稱「漁業署惡行現形」，但更多漁民擔心「只是聽爽的」，若在位者依舊無視民意，講再多也是枉然。有漁民透露，他曾因行政疏失與漁業署交手過，結果得到「以前就是這樣罰，現在不罰，對之前的不公平」的回應，難道這是明知誤殺硬要殺？

漁民苦嘆，漁業署的裁罰已失去最初意義，船名有汙漬罰50萬、配額超出一點罰200萬，到底是法理無情還人無情，「微罪重罰、能罰就罰」早是常態，詭譎峻法造成的不僅是經濟負擔更有心理恐懼，且受害者還包括漁公司的行政人員，他們就怕一個小失誤得負起挨罰鉅款的責任。

(中時 )