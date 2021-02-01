國片《無聲》去年在台上映後創下近5000萬的票房，感動千萬台灣人並且引發各界對聾人權益的關注，不僅獲得第57屆金馬獎最佳新演員、最佳音效的肯定，日前在第51屆印度國際影展也傳出好消息，導演柯貞年獲頒最佳導演銀孔雀獎，飾演張誠的劉子銓則拿下最佳男演員銀孔雀獎，再次成功讓台灣電影於國際發光。

導演柯貞年搞神祕錄製宣傳影片，藉由電影名稱和海報上便利貼的元素，「無聲」傳遞訊息，小小巧思令人驚喜，柯貞年表示：「這部作品並非要尖銳的指責誰，而是希望大眾都能多一點平視的目光，透過電影傳遞愛，因此這次拍攝宣傳影片，也想透過『傳遞』的方式跟大家分享，希望大家能再次細細感受」。

之後片中演員楊貴媚、張本渝、劉子銓、陳姸霏接續，每個人看到紙條的表情都耐人尋味，最後由劉冠廷公布眾人驚喜的原因，就是《無聲》將在2月3日於CATCHPLAY＋上架的好消息。在拍攝預告時，還發生意外的小插曲，在片中飾演為學生發聲的大軍老師劉冠廷，因近期行程滿檔而失聲，但當天仍敬業地透過經典的「翻頁告白」加上「無聲」的方式為電影上架宣傳，意外符合主題，十分有趣。

(中時 )